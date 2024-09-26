Падение цен на жильё грозит обрушением банковского сектора страны

Счётная палата предупредила о риске для банков из-за дешевеющей недвижимости

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Снижение цен на недвижимость может подорвать устойчивость банковского сектора, пишут в четверг "Известия" со ссылкой на отчёт Счётной палаты по итогам аудита по льготной ипотеке.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

Аналитики ведомства подсчитали, что если ипотечное жильё подешевеет сильнее, чем на 20%, банки будут вынуждены досоздавать резервы в объёме 4,5 триллиона рублей, что составляет 34% собственных средств топ-13 кредитных организаций, десять из которых относятся к системно значимым.

При реализации этого пессимистичного сценария государству придётся поддерживать банковский сектор вливаниями из федерального бюджета — во избежание разрастания кризиса.

Любое снижение цен на залоговую недвижимость более чем на 5% нанесёт банкам ощутимый ущерб, подтвердил независимый эксперт Андрей Бархота. Но если оно будет протекать достаточно постепенно — например, на 20% за семь лет, — кризиса удастся избежать.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова сочла крах маловероятным. Доля просроченных кредитов потихоньку растёт, но в совокупном ипотечном портфеле банков она не превышает 0,14%.

По словам эксперта, банки ограничивают выдачу кредитов ненадёжным заёмщикам, а самое главное — с отменой льготной ипотеки остановлено раздувание ипотечного пузыря.

Падение цен на 10-15% в среднесрочной перспективе вполне реально, предупредил глава Аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости Irn.ru" Олег Репченко.

Во многих странах именно рынок недвижимости становился триггером кризиса, напомнил директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов.

Уточнения

Резерв на возможные потери по ссудам (РВПС) — специальный резерв, необходимость которого обусловлена кредитными рисками в деятельности банка.



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