Юрист разъяснила, когда можно не предлагать свою долю в квартире другим собственникам для выкупа

Если недвижимость принадлежит нескольким владельцам, каждый из них может продать свою долю только после того, как предложит выкупить её другим сособственникам, а те откажутся — статья 250 ГК РФ требует предоставления преимущественного права покупки.
Но есть и исключения — о них рассказала в своём телеграм-канале юрист Ирина Сивакова.
Преимущественное право покупки предполагает предложение доли сособственникам по той же цене и прочих равных условиях в письменной форме. Отсутствие ответа на это предложение в течение месяца приравнивается к отказу в приобретении доли, что означает возможность продать её любому другому лицу.
О́бщая со́бственность — собственность нескольких лиц на одно и то же имущество.
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