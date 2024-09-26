Юрист разъяснила, когда можно не предлагать свою долю в квартире другим собственникам для выкупа

На какие случаи не распространяется преимущественное право покупки доли в квартире

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если недвижимость принадлежит нескольким владельцам, каждый из них может продать свою долю только после того, как предложит выкупить её другим сособственникам, а те откажутся — статья 250 ГК РФ требует предоставления преимущественного права покупки.

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Но есть и исключения — о них рассказала в своём телеграм-канале юрист Ирина Сивакова.

Если собственник дарит свою долю третьему лицу (на дарение преимущественное право покупки не распространяется).

Собственник продаёт свою долю другому сособственнику (преимущественное право действует только при продаже доли третьему лицу).

Преимущественное право покупки предполагает предложение доли сособственникам по той же цене и прочих равных условиях в письменной форме. Отсутствие ответа на это предложение в течение месяца приравнивается к отказу в приобретении доли, что означает возможность продать её любому другому лицу.

Уточнения

О́бщая со́бственность — собственность нескольких лиц на одно и то же имущество.



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