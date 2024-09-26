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Юрист разъяснила, когда можно не предлагать свою долю в квартире другим собственникам для выкупа

На какие случаи не распространяется преимущественное право покупки доли в квартире
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Недвижимость

Если недвижимость принадлежит нескольким владельцам, каждый из них может продать свою долю только после того, как предложит выкупить её другим сособственникам, а те откажутся — статья 250 ГК РФ требует предоставления преимущественного права покупки.

На какие случаи не распространяется преимущественное право покупки доли в квартире
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Но есть и исключения — о них рассказала в своём телеграм-канале юрист Ирина Сивакова.

  • Если собственник дарит свою долю третьему лицу (на дарение преимущественное право покупки не распространяется).
  • Собственник продаёт свою долю другому сособственнику (преимущественное право действует только при продаже доли третьему лицу).

Преимущественное право покупки предполагает предложение доли сособственникам по той же цене и прочих равных условиях в письменной форме. Отсутствие ответа на это предложение в течение месяца приравнивается к отказу в приобретении доли, что означает возможность продать её любому другому лицу.

Уточнения

О́бщая со́бственность — собственность нескольких лиц на одно и то же имущество.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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