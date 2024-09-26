Отопление не включают ради нашей экономии, объяснил юрист.

Юрист в сфере ЖКХ объяснил невозможность преждевременного включения отопления

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Говорить о начале отопительного сезона в Москве пока рано, заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Pxhere is licensed under Creative Commons CC0.

"Отопление включается, если в течение пяти суток средняя температура +8 °C и ниже, — напомнил он. — Пока это не предвидится и в Москве не прогнозируется — ни до конца этого месяца, ни в начале октября".

"Существуют санитарные нормы и правила, что отопление включается, когда на протяжении пяти суток средняя суточная температура ниже 8 градусов", — подтвердил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин.

"Прогноз на один-два дня — вполне реальный. Поэтому Московская область уже объявила, что с 29 числа они включают отопление социальным объектам. Я думаю, что Москва тоже где-то около того, уже в конце месяца включат. Но делаться это будет на основе прогноза погоды", — объяснил он "Правде.Ру".

Погода может подкинуть неприятные сюрпризы, но перестраховаться и пустить тепло раньше времени невозможно. "Вопрос начала отопительного сезона — это же вопрос денег. Если отопительный сезон будет раньше, то люди будут платить за жилищно-коммунальные услуги больше — это тоже надо понимать. И это не вопрос экономии, что кто-то экономит. Государство не экономит. Монополистам, МОЭКу, который является основной теплоснабжающей компанией Московского региона, всё равно. Он больше заработает. Поэтому он может включить раньше. Но тогда люди будут мучиться днём, то есть будет очень жарко. И потом ещё придут повышенные счета. И так они выросли на 200%, хотя обещали 10%. Так и вырастут ещё больше", — предупредил собеседник издания.

Хотя в Москве такая практика есть — бывало, что включали отопление в результате массовых жалоб. "Москва включала раньше, и включала второй раз в мае, когда похолодание происходило. Но квитанции вырастали и оплата вырастала", — заключил Крохин.

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