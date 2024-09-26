Как правильно разместить духовой шкаф на кухне: три практичных варианта для удобной готовки

Как грамотно разместить духовку: три лучших решения для кухни

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Правильная организация кухонного пространства и грамотное расположение бытовой техники — залог удобства и функциональности. Особое внимание стоит уделить размещению духового шкафа, ведь его расположение напрямую влияет на удобство готовки. Специалисты утверждают, что существует три наиболее удачных места для размещения духовки на кухне.

Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Первый и самый традиционный вариант — под плитой. Такое решение позволяет сосредоточить все процессы приготовления пищи в одном месте, что удобно для хозяйки. Однако здесь есть и минус: духовка будет находиться на низком уровне, и каждый раз придётся наклоняться, чтобы достать противень.

Второй вариант — встроить духовку в нишу. Это практичное и эстетичное решение, которое часто сочетается с микроволновой печью. Размещая технику в нише, важно предусмотреть рядом жаропрочную поверхность, на которую можно будет ставить горячие противни. Это убережёт рабочие поверхности от повреждений и добавит удобства.

Третий вариант подходит для больших кухонь — выделение отдельного острова для духового шкафа и другой техники. Такой способ не только выглядит стильно, но и делает процесс готовки более организованным, поскольку всё необходимое будет в одном месте и доступно с разных сторон. Однако этот способ требует больше пространства и предварительного планирования.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.



Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.



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