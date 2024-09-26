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Как правильно разместить духовой шкаф на кухне: три практичных варианта для удобной готовки

Как грамотно разместить духовку: три лучших решения для кухни
1:30
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Правильная организация кухонного пространства и грамотное расположение бытовой техники — залог удобства и функциональности. Особое внимание стоит уделить размещению духового шкафа, ведь его расположение напрямую влияет на удобство готовки. Специалисты утверждают, что существует три наиболее удачных места для размещения духовки на кухне.

Как грамотно разместить духовку: три лучших решения для кухни
Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Первый и самый традиционный вариант — под плитой. Такое решение позволяет сосредоточить все процессы приготовления пищи в одном месте, что удобно для хозяйки. Однако здесь есть и минус: духовка будет находиться на низком уровне, и каждый раз придётся наклоняться, чтобы достать противень.

Второй вариант — встроить духовку в нишу. Это практичное и эстетичное решение, которое часто сочетается с микроволновой печью. Размещая технику в нише, важно предусмотреть рядом жаропрочную поверхность, на которую можно будет ставить горячие противни. Это убережёт рабочие поверхности от повреждений и добавит удобства.

Третий вариант подходит для больших кухонь — выделение отдельного острова для духового шкафа и другой техники. Такой способ не только выглядит стильно, но и делает процесс готовки более организованным, поскольку всё необходимое будет в одном месте и доступно с разных сторон. Однако этот способ требует больше пространства и предварительного планирования.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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