Альтернатива привычным шторам: дизайнеры предлагают новые решения для окон

Шторы больше не в моде: лучшие альтернативы для современного интерьера

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Шторы и тюль давно стали неотъемлемой частью домашнего интерьера, однако дизайнеры предлагают альтернативные решения, которые могут показаться привлекательными для тех, кто устал от привычных вариантов.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Рулонные шторы и модели плиссе — популярный выбор, который не только закрывает окна от посторонних взглядов, но и сохраняет связь с внешним миром. Среди них выделяются системы "день-ночь" и "блэкаут", обеспечивающие как дневную прозрачность, так и полную тёмноту при необходимости. Такие шторы легко вписываются в современные интерьеры и не требуют сложного ухода.

Ещё один необычный вариант — шторы макраме, которые особенно порадуют любителей рукоделия. Их можно плести из разных материалов, от джутового шпагата до белого хлопкового шнура. Такой декор, раньше украшавший только дверные проёмы, теперь актуален и для окон.

Интересным выбором для интерьера также станут интерьерные ставни или шаттерсы. Этот элемент встречается не в каждом доме, но особенно эффектно смотрится на больших окнах. Ставни не только защищают от солнечных лучей, но и придают помещению особую атмосферу.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



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