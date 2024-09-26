Альтернатива привычным шторам: дизайнеры предлагают новые решения для окон

Шторы и тюль давно стали неотъемлемой частью домашнего интерьера, однако дизайнеры предлагают альтернативные решения, которые могут показаться привлекательными для тех, кто устал от привычных вариантов.
Рулонные шторы и модели плиссе — популярный выбор, который не только закрывает окна от посторонних взглядов, но и сохраняет связь с внешним миром. Среди них выделяются системы "день-ночь" и "блэкаут", обеспечивающие как дневную прозрачность, так и полную тёмноту при необходимости. Такие шторы легко вписываются в современные интерьеры и не требуют сложного ухода.
Ещё один необычный вариант — шторы макраме, которые особенно порадуют любителей рукоделия. Их можно плести из разных материалов, от джутового шпагата до белого хлопкового шнура. Такой декор, раньше украшавший только дверные проёмы, теперь актуален и для окон.
Интересным выбором для интерьера также станут интерьерные ставни или шаттерсы. Этот элемент встречается не в каждом доме, но особенно эффектно смотрится на больших окнах. Ставни не только защищают от солнечных лучей, но и придают помещению особую атмосферу.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.
Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
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