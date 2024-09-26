Почему некоторые предметы в вашем доме необходимо чистить каждый день: советы по уходу и гигиене

Какие вещи в доме стоит мыть ежедневно

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Вещи, которыми мы украшаем свой интерьер и пользуемся в быту, часто становятся источниками загрязнений. Накапливая пыль, жир и микробы, они требуют регулярной очистки, иначе последствия могут быть неприятными. Давайте рассмотрим некоторые из этих предметов.

Кухонные полотенца

Их нужно менять каждый день, так как на них скапливаются жир и остатки пищи, создавая благоприятную среду для бактерий. Стирать полотенца следует при температуре не менее +60 градусов, не используя кондиционеры, чтобы не снизить их впитывающие свойства.

Кухонная раковина

Это одно из самых грязных мест в доме из-за постоянной влажности, что способствует размножению микробов. Для поддержания чистоты раковину нужно ежедневно обрабатывать дезинфицирующими средствами, вытирая её насухо.

Губка для мытья посуды

Пористая структура губки накапливает бактерии, поэтому её нужно тщательно промывать после каждого использования. Дополнительная дезинфекция губки в микроволновой печи на 2 минуты эффективно уничтожит микробы.

Спонжи и кисти для макияжа

Косметические аксессуары нуждаются в ежедневной очистке. Бактерии, накапливающиеся на них, могут вызывать воспаления кожи. Используйте специальные шампуни для чистки или антисептики.

Стенки душевой кабины

Из-за постоянной влажности кабины здесь быстро образуются плесень и налёт. Чтобы этого избежать, стены нужно протирать после каждого использования, особенно уделяя внимание швам.

Рабочий стол

На столе часто находятся вещи, которые мы трогаем руками: телефоны, ноутбуки, посуда. Всё это переносит бактерии, которые затем попадают на лицо. Регулярная дезинфекция стола — это не только залог чистоты, но и здоровья.

Дверные ручки

Особое внимание стоит уделить ручкам в ванной, где повышенная влажность способствует быстрому распространению бактерий.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.



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