Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виктория Боня расплакалась, взобравшись на вершину горы духов
Музыкант Сергей Шнуров снизил гонорар за выступления до 18 млн рублей
Аналитик Кауфман: существенного подорожания бензина в октябре не будет
Рецепт заварного теста для чебуреков
Узбекистан привлекает российских туристов: 5 причин для путешествия
В Театре на Трубной в октябре покажут Безумных влюбленных
Как правильно убирать морковь и свеклу: главные ошибки и советы
Что важно сделать перед поездкой на машине ночью
Выдача автокредитов в России выросла на 97,6%

Почему некоторые предметы в вашем доме необходимо чистить каждый день: советы по уходу и гигиене

Какие вещи в доме стоит мыть ежедневно
2:09
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Вещи, которыми мы украшаем свой интерьер и пользуемся в быту, часто становятся источниками загрязнений. Накапливая пыль, жир и микробы, они требуют регулярной очистки, иначе последствия могут быть неприятными. Давайте рассмотрим некоторые из этих предметов.

Кухонные полотенца

Их нужно менять каждый день, так как на них скапливаются жир и остатки пищи, создавая благоприятную среду для бактерий. Стирать полотенца следует при температуре не менее +60 градусов, не используя кондиционеры, чтобы не снизить их впитывающие свойства.

Кухонная раковина

Это одно из самых грязных мест в доме из-за постоянной влажности, что способствует размножению микробов. Для поддержания чистоты раковину нужно ежедневно обрабатывать дезинфицирующими средствами, вытирая её насухо.

Губка для мытья посуды

Пористая структура губки накапливает бактерии, поэтому её нужно тщательно промывать после каждого использования. Дополнительная дезинфекция губки в микроволновой печи на 2 минуты эффективно уничтожит микробы.

Спонжи и кисти для макияжа

Косметические аксессуары нуждаются в ежедневной очистке. Бактерии, накапливающиеся на них, могут вызывать воспаления кожи. Используйте специальные шампуни для чистки или антисептики.

Стенки душевой кабины

Из-за постоянной влажности кабины здесь быстро образуются плесень и налёт. Чтобы этого избежать, стены нужно протирать после каждого использования, особенно уделяя внимание швам.

Рабочий стол

На столе часто находятся вещи, которые мы трогаем руками: телефоны, ноутбуки, посуда. Всё это переносит бактерии, которые затем попадают на лицо. Регулярная дезинфекция стола — это не только залог чистоты, но и здоровья.

Дверные ручки

Особое внимание стоит уделить ручкам в ванной, где повышенная влажность способствует быстрому распространению бактерий.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать
Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать
Последние материалы
Подходящие ингредиенты для воздушных блинов
Как водители превращают смартфон в видеорегистратор с помощью резинок
Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY для похоронных услуг
Чем кормить щенка с улицы?
Как защитить автомобильные покрытия из винила, резины и керамики
Тарталетки с начинкой из курицы и сыра
Турнир ATP выиграл 19-летний китаец Цзюнчэн Шан
Присказки при поиске потерянной вещи задействуют подсознание, объяснила психолог
РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня
Розацеа: как справиться с чувствительностью кожи и покраснением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.