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Время в дизайне: как сочетание эпох создаёт уникальность интерьера

Как сочетать предметы из разных времён в интерьере
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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Сочетание предметов декора и мебели из разных временных периодов может стать ключом к созданию уникального интерьера. 

Как сочетать предметы из разных времён в интерьере
Фото: Rawpixel is licensed under CC0

Создание такого интерьера возможно благодаря умелому сочетанию предметов декора и мебели из разных временных периодов. Такой подход придаёт пространству неповторимый шарм и позволяет скрыть реальный срок эксплуатации вещей.

Выбирая элементы интерьера, можно успешно сочетать антиквариат с современными предметами, что создаст эффектный контраст и привнесёт разнообразие в обстановку. Это не только сделает интерьер индивидуальным, но и подчеркнёт вкус владельца.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Антиквариа́т (лат. antiquus «старый») — художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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