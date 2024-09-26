Время в дизайне: как сочетание эпох создаёт уникальность интерьера

Как сочетать предметы из разных времён в интерьере

0:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Сочетание предметов декора и мебели из разных временных периодов может стать ключом к созданию уникального интерьера.

Фото: Rawpixel is licensed under CC0

Создание такого интерьера возможно благодаря умелому сочетанию предметов декора и мебели из разных временных периодов. Такой подход придаёт пространству неповторимый шарм и позволяет скрыть реальный срок эксплуатации вещей.

Выбирая элементы интерьера, можно успешно сочетать антиквариат с современными предметами, что создаст эффектный контраст и привнесёт разнообразие в обстановку. Это не только сделает интерьер индивидуальным, но и подчеркнёт вкус владельца.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Антиквариа́т (лат. antiquus «старый») — художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей.



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