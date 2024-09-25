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Когда в Москве начнётся отопительный сезон: точные сроки

Подготовка к отопительному сезону в Москве завершена
0:57
Недвижимость

Отопительный сезон 2024-2025 годов в Москве стартует, когда в столице наступят устойчивые холодные осенние дни. Подача тепла в квартиры и здания зависит от реальной температуры воздуха, поэтому точные сроки начала отопления пока не установлены.

Подготовка к отопительному сезону в Москве завершена
Фото: Unsplash by Dominik Kuhn, CC0

Запуск котельных осуществляется по распоряжению городских властей, которое принимается в случае похолодания. После этого тепло подается во все городские объекты в течение пяти дней, пишет РБК,

Как сообщил заместитель мэра Москвы по жилищно-коммунальным вопросам и благоустройству Пётр Бирюков, к осенне-зимнему сезону 2024 года подготовлено более 74 тысяч зданий, включая свыше 34 тысяч многоквартирных домов и 8,5 тысяч объектов социальной инфраструктуры.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры.

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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