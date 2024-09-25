Продажа квартиры без ошибок: как избежать подводных камней

Основные риски при продаже квартиры

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Продажа квартиры — это серьёзный процесс, требующий осторожности, особенно в условиях стагнации цен на вторичном рынке. Высокие ипотечные ставки и падение спроса позволяют покупателям навязывать свои условия, поэтому владельцы должны знать, какие предложения отклонять.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Отказ от сделки без аванса или задатка. Это крайне рискованно, за исключением случаев, когда покупатель готов расплатиться сразу. Задаток защищает продавца от возможных убытков, если сделка сорвётся.

Не передавайте квартиру до получения денег. Это небезопасно. Лучше составить договор аренды, если требуется временное проживание покупателя, чтобы избежать рисков.

Регистрация покупателя в квартире. Продавцу не стоит соглашаться на регистрацию до завершения сделки. Это может привести к юридическим проблемам и затянуть процесс продажи.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.