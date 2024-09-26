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Как эффективно почистить микроволновую печь с помощью доступных средств

Лёгкий способ очистить микроволновку за 10 минут без химии
1:40
Недвижимость

Если вы постоянно заняты и ищете простой способ поддерживать кухню в порядке, то быстрые советы по очистке микроволновых печей станут для вас настоящим спасением. Микроволновка — один из самых используемых приборов на кухне, и её чистота важна не только для внешнего вида, но и для здоровья.

Лёгкий способ очистить микроволновку за 10 минут без химии
Фото: zh.wikipedia.org by Ген, CC BY-SA 1.0

Первый способ очищения включает использование уксуса. Возьмите ёмкость, подходящую для микроволновки, налейте в неё 1,5-2 стакана воды и добавьте 2 столовые ложки 9%-ного уксуса. Поставьте смесь внутрь микроволновой печи и включите на максимальную мощность на 10 минут. После завершения оставьте раствор внутри ещё на 5-10 минут. Затем аккуратно протрите все поверхности внутри микроволновки мягкой тряпочкой.

Второй метод использует лимонную кислоту. Вам нужно растворить 1 столовую ложку лимонной кислоты в 500 мл воды. После этого повторите процедуру: поместите раствор внутрь и включите микроволновку на максимальную мощность на 6 минут, а затем дайте пару осесть ещё 5 минут. Протрите микроволновку мягкой тканью, как и в предыдущем способе.

Третий, более щадящий метод, — использование соды. Растворите 2 столовые ложки соды в 0,5 литра воды и прогрейте микроволновку на максимальной мощности в течение 10 минут. Этот способ менее агрессивен, но может потребовать больше усилий для полного очищения, чем предыдущие.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Лимо́нная кислота́ (химическая формула — C6H8O7) — органическая кислота средней силы, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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