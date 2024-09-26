Как быстро и эффективно очистить кухонные поверхности от жира и грязи с помощью простого домашнего средства

Лёгкий способ очистить кухню: готовим домашнее средство за 5 минут

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже на новой кухне со временем появляются пятна и загрязнения, особенно в местах, где мы готовим еду. Грязь накапливается на шкафчиках, плитах, вытяжках и других поверхностях. Ежедневная уборка становится обязательной задачей, чтобы поддерживать кухню в чистоте. Однако процесс очистки можно существенно облегчить, если использовать простое домашнее средство.

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, PDM

Чтобы приготовить такое средство, вам потребуется всего 150-200 мл воды (можно взять и больше, если необходимо), 1 чайная ложка обычного моющего средства. Смешайте эти компоненты и поместите раствор в бутылочку с пульверизатором. Это средство легко наносится на любую поверхность и эффективно удаляет даже стойкие загрязнения, жир и пыль.

Начинайте уборку, распылив раствор на шкафчики, кухонный фартук, плиту, вытяжку или любые другие места, которые требуют внимания. После нанесения средства оставьте его на поверхности на 5 минут, чтобы оно успело подействовать. Затем возьмите мягкую салфетку или губку и начните протирать поверхности.

Если пятна или жир застарелые, стоит приложить чуть больше усилий, а после очистки протереть поверхности чистой сухой тряпкой для лучшего результата.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.



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