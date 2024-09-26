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Простые правила ухода за шторкой в ванной, которые помогут избежать частой замены

Хозяйки рассказали, как правильно ухаживать за шторкой в ванной
1:14
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Шторка в ванной — это не только элемент декора, но и функциональная вещь, которая защищает от брызг и сохраняет сухость пола. Однако чтобы она служила долго и сохраняла свой опрятный вид, важно соблюдать простые правила ухода.

Хозяйки рассказали, как правильно ухаживать за шторкой в ванной
Фото: Flickr by Master bath, CC BY 2.0

При каждой уборке в ванной комнате уделяйте внимание шторке. Её можно ежедневно протирать обычной водой, чтобы предотвратить накопление грязи и плесени. А раз в месяц используйте специальные чистящие средства для более глубокой очистки.

Удобнее всего ухаживать за шторкой, если использовать крупную тряпку или швабру с микрофиброй. Такая швабра отлично справляется с удалением пыли и грязи, что заметно упрощает процесс ухода.

Если шторка изготовлена из ткани, её можно стирать в машинке или вручную в ванной. А вот полиэтиленовые занавески лучше чистить прямо на весу или раскладывать на полу, что существенно ускорит процесс уборки.

Для тканевых занавесок используйте мягкую щётку, смоченную в мыльном растворе. Если же у вас полиэтиленовая шторка, эффективнее будет сухое чистящее средство, например, сода, и жёсткая губка.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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