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Стало известно, на сколько упадут продажи жилья в новостройках из-за исчерпания лимитов семейной ипотеки

"ЦИАН": из-за исчерпания лимитов семейной ипотеки продажи новостроек снизятся на 40%
1:21
Недвижимость

Аналитики "Циана" предполагают, что возможное прекращение программы семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов на 2024 год может привести к сокращению количества сделок с новыми квартирами на 35-40 %.

"ЦИАН": из-за исчерпания лимитов семейной ипотеки продажи новостроек снизятся на 40%
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Это связано с тем, что выделенные средства по программе подходят к концу, и банки уже перестали выдавать новые кредиты. Если программу приостановят, количество сделок уменьшится на треть от уровня августа.

Застройщикам придётся выбирать: либо ждать до января 2025 года, когда начнётся новый бюджетный год и программа возобновится, либо снижать цены, чтобы привлечь покупателей с собственными накоплениями, которые смогут совершить покупку без использования кредитных средств.

После отмены обычной льготной ипотеки семейная ипотека стала лидером в сфере льготного ипотечного кредитования. Её доля увеличилась с 50 % в январе-июне до 88 % в августе. Таким образом, сейчас эта программа имеет решающее значение для рынка недвижимости.

Министерство финансов России заявило, что текущего лимита по семейной ипотеке хватит до ноября. Ведомство будет следить за динамикой выдачи кредитов и примет решение при необходимости.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. 

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости. При выдаче ипотечного кредита банк берёт в залог землю и дом после его постройки и регистрации.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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