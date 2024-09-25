Оценены шансы на продолжение семейной ипотеки в России

Эксперт Фазлыева усомнилась в дополнительном финансировании семейной ипотеки

0:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Продолжение финансирования льготных ипотечных программ в прежних объёмах в ближайшее время вряд ли возможно, считает руководительница Ипотечного бюро и проекта "Электроннаясделка.рф" Камила Фазлыева. Своей оценкой она поделилась с РИАМО в среду.

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"Сегодня у государственной казны есть иные, более приоритетные направления для расходов, — объяснила она. — Соответственно рассчитывать на массового ипотечного покупателя недвижимости уже не стоит — ближайшие года три точно".

Ранее "Известия" сообщили об исчерпании лимитов на выдачу семейной ипотеки в этом году — их хватит максимум до ноября.

Уточнения

Ипотека (Ипотечное кредитование) в России является важнейшим звеном финансового рынка. Самый распространённый вариант использования ипотеки в России — это покупка физическим лицом квартиры в кредит. Закладывается при этом, как правило, вновь покупаемое жильё, хотя можно заложить и уже имеющуюся в собственности квартиру.



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