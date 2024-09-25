Выяснилось, почему вдруг уехавшие из России звёзды принялись избавляться от недвижимости

Бизнесмен Ковалёв назвал причину массовой продажи звёздной недвижимости в РФ

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кристина Орбакайте выставила на продажу роскошные квартиры в центре Москвы, сообщил SHOT. aif.ru собрало данные и о других российских звёздах, покинувших родину и решивших избавиться от недвижимости.

Фото: Pikabu by Laudit, PDM

Так, сын певицы Никита Пресняков выставил на продажу переписанную на него знаменитой бабушкой дачу в Солнечногорском районе за 162 миллиона рублей.

"Также за последние два года от недвижимости в России избавились или пытаются избавиться: Александр Цекало, Андрей Макаревич*, Михаил Шац*, Земфира*, бывшая коллега Веры Брежневой по "ВИА Гре", а ныне ярая русофобка Светлана Лобода, Максим Покровский*", — добавляется в материале.

Вероятно, на чужбине они все испытывают недостаток средств "на красивую жизнь, к которой они привыкли", предположил бизнесмен, лидер Общероссийского движения предпринимателей, Андрей Ковалёв.

"Также им приходится избавляться от недвижимости в России, потому что за неё надо платить налоги. Плюс содержание: следить, убирать, охранять и так далее. Поэтому такие звезды от неё оперативно избавляются, понимая, что в Россию никогда не вернутся, — добавил он.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Уточнения

Андре́й Арка́дьевич Ковалёв (род. 7 июня 1957, Москва, Московская область, РСФСР, СССР) — российский бизнесмен, общественный деятель и музыкант.



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