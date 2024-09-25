Как убрать следы от чашек со стола: эти подручные средства моментально решат проблему

Для чистки белых столешниц можно использовать отбеливатель. Смешайте средство с водой и нанесите на поверхность с помощью губки. Оставьте раствор на несколько минут, а затем удалите остатки продукта влажной тряпкой.
Кроме того, можно попробовать отполировать поверхность растительным маслом. Если следы свежие, их можно стереть ластиком.
Мокрые следы от чашек и стаканов можно удалить, потерев свежий грецкий орех.
Вывести пятна с мебели, оставленные горячим предметом, можно с помощью парафина. Для очистки натрите поверхность столешницы парафином и накройте бумажным полотенцем. Затем прижмите бумагу слегка теплым утюгом, чтобы расплавился парафин. Возможно, вам придется повторить процедуру несколько раз.
Вы можете очистить пятна от чая со своего стола, используя смесь средства для мытья посуды и воды.
Если пятно застарелое, используйте раствор уксуса и воды. Удалить застарелые пятна от чая можно с помощью абразива — пищевой соды.
Насыпьте немного порошка с парой капель воды и энергично потрите поверхность тряпкой или губкой.
Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO3.
Парафи́н (от лат. parum «мало» + affinis «родственный») — воскоподобная смесь предельных углеводородов (алканов) преимущественно нормального строения состава от С18Н38 (октадекан) до С35Н72 (пентатриоконтан).
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Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.