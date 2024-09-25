Как убрать следы от чашек со стола: эти подручные средства моментально решат проблему

Советы, как убрать следы от чашек со стола

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как убрать следы от чашек на столешницах

Для чистки белых столешниц можно использовать отбеливатель. Смешайте средство с водой и нанесите на поверхность с помощью губки. Оставьте раствор на несколько минут, а затем удалите остатки продукта влажной тряпкой.

Фото: flickr.com by Pasi Mammela, CC BY-SA 2.0

Кроме того, можно попробовать отполировать поверхность растительным маслом. Если следы свежие, их можно стереть ластиком.

Мокрые следы от чашек и стаканов можно удалить, потерев свежий грецкий орех.

Вывести пятна с мебели, оставленные горячим предметом, можно с помощью парафина. Для очистки натрите поверхность столешницы парафином и накройте бумажным полотенцем. Затем прижмите бумагу слегка теплым утюгом, чтобы расплавился парафин. Возможно, вам придется повторить процедуру несколько раз.

Как вывести пятна от чая на столе

Вы можете очистить пятна от чая со своего стола, используя смесь средства для мытья посуды и воды.

Если пятно застарелое, используйте раствор уксуса и воды. Удалить застарелые пятна от чая можно с помощью абразива — пищевой соды.

Насыпьте немного порошка с парой капель воды и энергично потрите поверхность тряпкой или губкой.

Уточнения

Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO 3 .



Парафи́н (от лат. parum «мало» + affinis «родственный») — воскоподобная смесь предельных углеводородов (алканов) преимущественно нормального строения состава от С 18 Н 38 (октадекан) до С 35 Н 72 (пентатриоконтан).





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