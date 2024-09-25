Объяснены сложности при продаже роскошной недвижимости Орбакайте за астрономическую сумму

Риелтор сочла завышенной цену 400 млн ₽ за две квартиры Орбакайте в центре Москвы

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кристина Орбакайте не собирается возвращаться в Россию и начала избавляться от принадлежащей ей здесь недвижимости, сообщил во вторник SHOT. По данным телеграм-канала, певица выставила на продажу за 400 миллионов рублей две квартиры с панорамными окнами на восьмом этаже элитного дома на Большой Грузинской улице.

Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain

За такие деньжищи не продаст, оценила по просьбе URA.RU риелтор Наталья Перескокова.

"Кристина Орбакайте, как и её мать Алла Пугачева, утратила любовь российских зрителей. И тот факт, что квартиры принадлежат певице, снижает стоимость объектов", — объяснила она. "Но даже если рассматривать квартиры безадресно, что называется no name, нужно отметить следующее. Хоть они просторные и расположены в центре, но всё-таки морально устарели. То есть при покупке новым жильцам нужно будет всё демонтировать и делать ремонт с нуля", — добавила собеседница издания. "Кристина хочет миллион рублей за квадратный метр. В старом фонде, конечно, эта цена завышена — вряд ли за неё получится продать. Сейчас пользуются спросом новые жилые комплексы. Если речь о вторичке, то интересны квартиры с хорошим и необычным ремонтом. В случае недвижимости Орбакайте нет ни первого, ни второго, ни третьего", — заключила Перескокова.

Остаётся добавить, что "старым фондом" она назвала элитный жилой комплекс "Четыре ветра" 2008 года постройки с фитнес-центром и салоном красоты, а также техцентром, автомойкой и шиномонтажом.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).





Больша́я Грузи́нская у́лица — улица в центре Москвы в Пресненском и Тверском районах между Баррикадной улицей и 1-й Тверской-Ямской.



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