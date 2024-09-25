Как убрать визуальный шум на кухне с помощью органайзеров и правильного хранения вещей

Визуальный шум — это не просто обилие предметов, но и их неудачное расположение. Даже если ваша кухня чистая и ухоженная, она может казаться захламлённой, если столы заставлены банками, продуктами, тряпками и другой мелочёвкой. Чтобы избавиться от этого ощущения беспорядка, достаточно следовать нескольким простым рекомендациям.
Прежде всего, освободите рабочую поверхность. Оставляйте на столах лишь ту технику, которую используете ежедневно. Всё остальное, включая кухонные приборы и разделочные доски, уберите в шкафы или ящики, чтобы они не создавали хаос.
Важным инструментом для поддержания порядка станут органайзеры. Но не просто покупайте их вразнобой — старайтесь подбирать контейнеры, которые гармонируют друг с другом по стилю и цвету.
И, наконец, придерживайтесь правила "подобное — к подобному". Если хранить похожие предметы рядом, это сэкономит время и силы при уборке, а также упростит поиск нужных вещей.
Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.