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Как убрать визуальный шум на кухне с помощью органайзеров и правильного хранения вещей

Как избавиться от визуального шума на кухне: 3 простых совета
1:04
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Визуальный шум — это не просто обилие предметов, но и их неудачное расположение. Даже если ваша кухня чистая и ухоженная, она может казаться захламлённой, если столы заставлены банками, продуктами, тряпками и другой мелочёвкой. Чтобы избавиться от этого ощущения беспорядка, достаточно следовать нескольким простым рекомендациям.

Как избавиться от визуального шума на кухне: 3 простых совета
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Прежде всего, освободите рабочую поверхность. Оставляйте на столах лишь ту технику, которую используете ежедневно. Всё остальное, включая кухонные приборы и разделочные доски, уберите в шкафы или ящики, чтобы они не создавали хаос.

Важным инструментом для поддержания порядка станут органайзеры. Но не просто покупайте их вразнобой — старайтесь подбирать контейнеры, которые гармонируют друг с другом по стилю и цвету.

И, наконец, придерживайтесь правила "подобное — к подобному". Если хранить похожие предметы рядом, это сэкономит время и силы при уборке, а также упростит поиск нужных вещей.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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