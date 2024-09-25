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Как избавиться от сложных пятен на белой стене с помощью разрыхлителя и утюга: советы опытных хозяек

Названы лучшие методы удаления пятен с белых стен в домашних условиях
1:36
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Белые стены долгое время остаются в тренде и украшают многие квартиры, придавая им свежий и чистый вид. Однако они чрезвычайно подвержены загрязнениям, а пятна на таком фоне кажутся особенно заметными. Многие хозяйки считают, что справиться с ними сложно, но на самом деле существуют несколько простых и действенных способов борьбы с загрязнениями, которые помогут сохранить идеальный вид белых стен.

Названы лучшие методы удаления пятен с белых стен в домашних условиях
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, CC BY-SA 4.0

Удаление сложных пятен с помощью разрыхлителя для теста

Для устранения пятен от сока, фруктов, овощей и кофе подойдёт разрыхлитель для теста, который обычно используется на кухне. Чтобы приготовить эффективное средство, достаточно смешать разрыхлитель с тёплой водой до получения консистенции, напоминающей зубную пасту. Нанесите состав на пятно, дождитесь его полного высыхания и аккуратно удалите средство — от пятна не останется и следа.

Как справиться с жирными пятнами

Жирные пятна кажутся особенно сложными, но существует простой и доступный способ их устранения. Для этого понадобится промокательная бумага и утюг. Бумагу необходимо приложить к пятну, а затем пройтись по ней утюгом, выставив минимальную температуру. Как только жир начнёт впитываться в бумагу, замените использованный участок чистым и повторите процесс до полного исчезновения пятна.

Такие методы показывают, что даже сложные загрязнения на белых стенах могут быть легко устранены с помощью подручных средств.

Уточнения

Разрыхли́тель — один из основных видов сырья хлебопекарного и кондитерского производства, используемый для придания изделиям из теста пористой структуры.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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