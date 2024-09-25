Почему слишком частое мытьё зеркала опасно: чёрные пятна и царапины снижают его качество

Как правильно ухаживать за зеркалами, чтобы продлить их срок службы

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Некоторые хозяйки могут быть слишком увлечены чистотой, превращая уборку в бесконечный процесс. Но избыточная забота о доме может нанести неожиданный вред его элементам, особенно если речь идёт о зеркалах. Хотя поддержание чистоты важно, злоупотребление чистящими средствами может повредить нежные поверхности.

Фото: Pexels by Curtis Adams, CC0

Зеркала, как оказалось, не терпят частого мытья. Если слишком часто протирать их моющими средствами, поверхность зеркала теряет свой блеск, становясь мутной и тусклой. Со временем на краях, а иногда и в центре зеркала, могут появляться непривлекательные чёрные пятна. Эти повреждения ухудшают как внешний вид зеркала, так и его способность отражать изображение. Даже использование мягких салфеток не спасает от микроскопических царапин, которые накапливаются и постепенно портят качество зеркальной поверхности. Хотя эти царапины не видны невооружённым глазом, со временем они влияют на общую чёткость отражения.

Чтобы сохранить зеркало в хорошем состоянии, эксперты советуют мыть его не чаще одного раза в неделю, например, во время генеральной уборки. Также можно использовать бытовую химию или народные средства по мере загрязнения.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).



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