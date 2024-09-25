Как организовать пространство в маленькой квартире: эффективные способы хранения вещей

Три предмета, которые помогут организовать пространство в маленькой квартире

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Маленькие квартиры зачастую кажутся непрактичными и трудными в плане поддержания порядка и уюта. Ограниченное пространство требует тщательного планирования: необходимо найти места для хранения и при этом не забыть про создание комфортной и уютной атмосферы. Это может казаться сложной задачей, но есть ряд предметов, которые помогут справиться с организацией пространства даже в самых небольших жилищах.

Фото: flickr.com by chair bazaar, CC BY-SA 2.0

Антресоли

Многим они кажутся устаревшими, однако в небольших квартирах антресоли играют важную роль. Эти навесные шкафчики не занимают много места, при этом оставаясь вместительными. Они помогают разгрузить пространство и скрыть те предметы, которые не нужны каждый день. Главное — привести их в совремённый и эстетичный вид, чтобы они вписывались в интерьер.

Органайзеры

Эти незаменимые приспособления позволяют организовать мелкие вещи и поддерживать порядок. В маленьких квартирах органайзеры могут стать настоящей находкой, позволяя сэкономить пространство и систематизировать предметы.

Дополнительные полки на кухне

Небольшая кухня — это всегда вызов, но правильно использованное пространство может изменить ситуацию. Если на кухне есть неиспользуемые зазоры или промежутки между мебелью, установите дополнительные полки. Это поможет задействовать каждый сантиметр площади и сделает кухню более функциональной.

Уточнения

Кварти́ра — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.



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