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Освежаем пространство без вложений: практические советы по обновлению интерьера

Эксперты рассказали, как освежить интерьер всего за один день
1:27
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Обновление интерьера часто кажется делом затратным, однако придать дому свежий вид можно и без больших вложений. Главное — проявить немного креатива. Вот несколько идей, которые помогут вам преобразить пространство, не потратив ни копейки.

Эксперты рассказали, как освежить интерьер всего за один день
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Перестановка мебели — это простой и доступный способ вдохнуть новую жизнь в помещение. Попробуйте переместить диван, кресла или стол на другое место. Эта маленькая перемена способна полностью изменить восприятие комнаты.

Другой метод — ротация декора. У вас есть картины, постеры или фотографии? Попробуйте поменять их местами, и вы удивитесь, насколько по-новому будет смотреться интерьер. Этот способ не требует никаких затрат, но при этом дарит ощущение новизны.

Ещё одна эффективная идея — использование текстиля. Меняйте местами подушки, пледы и другие текстильные элементы между комнатами. Даже небольшие изменения в цветовой палитре могут освежить помещение.

Не забывайте и о наведении порядка. Убрав лишние предметы, организовав пространство и освободив поверхности, вы можете создать ощущение лёгкости и простора.

Последний, но не менее важный способ — поиграйте со светом. Поменяйте местами светильники или лампы, что тоже может изменить атмосферу в комнате.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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