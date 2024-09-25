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Выяснилось, в каких районах Новой Москвы произошло максимальное снижение цен на новостройки

В Новой Москве максимально снизились цены на новостройки в трёх районах
1:34
Недвижимость

В августе 2024 года в Новой Москве произошло снижение цен на новостройки. Первое место в рейтинге локаций с самым заметным падением средней стоимости квадратного метра занял район Рязановское. Здесь цена снизилась на 16,4% до 211,3 тысяч рублей за квадратный метр. Второе место заняло поселение Кокошкино с уменьшением на 14% до 209,1 тысяч рублей. Третью строчку занимает поселение Филимонковское со снижением на 4,5% до 224,3 тысяч рублей.

В Новой Москве максимально снизились цены на новостройки в трёх районах
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Также в августе средняя цена квадратного метра в ТиНАО снизилась на 1,5% до 244,8 тысяч рублей. Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов в разговоре с РБК объяснил лидерство Рязановского района тем, что все жилые комплексы в этой локации строит только один девелопер. В августе он предоставил значительные скидки на широкий пул лотов, чтобы выполнить планы продаж.

В июле 2024 года первое место в рейтинге локаций Новой Москвы по росту цен в новостройках занял Троицк. Средняя стоимость квадратного метра в этом районе увеличилась на 13,2% по сравнению с июнем.

Уточнения

Поселе́ние Ряза́новское внутригородское муниципальное образование и административная единица со статусом поселения в составе Новомосковского административного округа города Москвы. Включает 19 населённых пунктов. Административный центр — посёлок Знамя Октября (администрация находится в посёлке фабрики имени 1-го Мая). 

Коко́шкино — дачный посёлок в Новомосковском административном округе Москвы, административный центр поселения Кокошкино. До 1 июля 2012 года входил в состав Наро-Фоминского муниципального района Московской области.

Поселе́ние Филимо́нковское — муниципальное образование и административная единица со статусом поселение в составе Новомосковского административного округа Москвы. Вошло в состав столицы с 1 июля 2012 года в ходе реализации проекта по расширению города.
Административный центр — деревня Верхнее Валуево.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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