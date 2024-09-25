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Три главных дизайнерских совета по созданию уютной спальни: от освещения до минимализма

Три дизайнерские хитрости для создания уютной спальни
1:34
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Создание идеальной спальни — это не просто вопрос стиля, но и важный элемент вашего повседневного комфорта и уюта. Дизайнеры рекомендуют три основные хитрости, которые помогут кардинально преобразить пространство спальни, обеспечив гармонию между стилем, функциональностью и релаксацией.

Три дизайнерские хитрости для создания уютной спальни
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Правильное освещение

Освещение может полностью изменить восприятие спальни. Чтобы создать идеальную атмосферу, используйте многоуровневую систему освещения: потолочные лампы для общего освещения, настольные или прикроватные лампы для чтения, а также декоративные светильники, которые помогут создать уютную и мягкую атмосферу. Важно регулировать уровень освещённости в зависимости от настроения и времени суток.

Натуральные материалы и текстуры

Натуральные материалы — один из ключевых факторов комфорта в спальне. Используйте льняные шторы, постельное бельё из хлопка и деревянную мебель. Эти элементы не только создают визуальную гармонию, но и положительно влияют на микроклимат в комнате, способствуя более глубокому и спокойному сну.

Минимализм и порядок

Спальня должна быть максимально упорядоченной. Лишние предметы создают визуальный шум и нарушают ощущение покоя. Отдайте предпочтение простоте и минимализму. Чтобы избежать хаоса, используйте системы закрытого хранения, позволяющие сохранять чистоту и порядок, что способствует расслаблению.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Минимализм стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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