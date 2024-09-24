Оценены перспективы семейной ипотеки в этом году на фоне исчерпания лимитов

Осталось 427 млрд рублей лимитов по семейной ипотеке, подсчитали "Известия"

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Общего объёма лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября, сообщили "Известиям" в Минфине РФ.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Лимиты выделяются банкам-участникам ипотечных программ с господдержкой в качестве компенсации разницы между рыночной ставкой ипотеки и льготной. В последний раз это было сделано в июле, на 19 сентября, исходя из актуальной статистики "Дом.РФ", осталось 427 миллиардов рублей.

Банки расходуют лимиты разными темпами, поэтому у "Сбера" потрачено 98%, "Альфа" даже вышла за пределы выданной ей суммы на 1,3 млрд рублей, у РХСБ лимиты использованы на 98,5%, у "Уралсиба" почти кончились. В результате "Сбер", РСХБ, "Уралсиб" и Почта Банк выдачу льготных ипотек приостановили, ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк ужесточили условия.

Если даже лимиты перераспределить между банками, к прежним объёмам выдачи они не смогут вернуться — нужны дополнительные средства, уверен независимый эксперт Андрей Бархота.

Больше, скорее всего, не выделят — ведь бюджет свёрстан, усомнился глава аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.ru" Олег Репченко.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



Акционерное общество «ДОМ.РФ» (АО «ДОМ.РФ») — финансовый институт развития в жилищной сфере России.





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