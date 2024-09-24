Найден способ ускорить сушку выстиранного белья промозглой осенью

Осенью до включения отопления дома сыро и холодно. Постиранная одежда не сохнет по два-три дня, приводя хозяек в неистовство. К счастью, решение проблемы есть — изданию tagilcity.ru его подсказала эксперт по домоводству и блогерка Марина Жукова.
Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.
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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.