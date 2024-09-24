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Найден способ ускорить сушку выстиранного белья промозглой осенью

Осенью сушите одежду в махровых полотенцах, посоветовала эксперт по домоводству
1:00
Недвижимость

Осенью до включения отопления дома сыро и холодно. Постиранная одежда не сохнет по два-три дня, приводя хозяек в неистовство. К счастью, решение проблемы есть — изданию tagilcity.ru его подсказала эксперт по домоводству и блогерка Марина Жукова.

Осенью сушите одежду в махровых полотенцах, посоветовала эксперт по домоводству
Фото: Freepik by freepik, PDM

Пошаговая инструкция

  1. Удалите лишнюю воду — то есть отожмите на максимальных оборотах или изо всех сил вручную.
    "Аккуратно выжимаем рубашку, насколько это возможно. Не бойтесь прилагать усилия, главное — не растянуть ткань", — советует Жукова.
  2. Переложите постиранную одежду махровыми полотенцами. Меняйте их по мере намокания.
  3. Прогладьте мокрую одежду утюгом на сухом махровом полотенце. Но — аккуратно: не оставьте пятен и разводов. В случае деликатной ткани этот пункт лучше пропустить.
  4. Вывесьте досушиваться на сквозняке — он доделает работу.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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