Найден способ ускорить сушку выстиранного белья промозглой осенью

Осенью сушите одежду в махровых полотенцах, посоветовала эксперт по домоводству

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Осенью до включения отопления дома сыро и холодно. Постиранная одежда не сохнет по два-три дня, приводя хозяек в неистовство. К счастью, решение проблемы есть — изданию tagilcity.ru его подсказала эксперт по домоводству и блогерка Марина Жукова.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Пошаговая инструкция

Удалите лишнюю воду — то есть отожмите на максимальных оборотах или изо всех сил вручную.

"Аккуратно выжимаем рубашку, насколько это возможно. Не бойтесь прилагать усилия, главное — не растянуть ткань", — советует Жукова. Переложите постиранную одежду махровыми полотенцами. Меняйте их по мере намокания. Прогладьте мокрую одежду утюгом на сухом махровом полотенце. Но — аккуратно: не оставьте пятен и разводов. В случае деликатной ткани этот пункт лучше пропустить. Вывесьте досушиваться на сквозняке — он доделает работу.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.



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