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Найден способ продать ипотечную квартиру с долгами

Эксперт по недвижимости: на продажу ипотечного жилья заёмщику даётся четыре месяца
1:18
Недвижимость

В случае финансовых затруднений владелец ипотечной квартиры может её продать самостоятельно с разрешения банка, сообщила эксперт по недвижимости Ольга Фролова. Она раскрыла подробности в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт по недвижимости: на продажу ипотечного жилья заёмщику даётся четыре месяца
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эта возможность появилась с изменениями закона об ипотеке, которые вступили в силу с 11 сентября. Если заёмщик не в состоянии погашать ипотеку, он может обратиться в банк-залогодержатель за разрешением на самостоятельную продажу квартиры. В течение 10 дней банк либо откажет, либо, что более вероятно, разрешит это сделать и обозначит минимальную цену. На самостоятельную продажу ипотечнику даётся четыре месяца.

"Если покупатель с ипотекой, то банк может не принять квартиру в залог от проблемного застройщика. Можно перенести залог с одного заёмщика на другого. Это нужно согласовывать с банком. Если жильё продать не удалось, банк подаёт иск в суд, квартира уходит на торги", — рассказала Фролова.

Если после продажи останется сдача, банк вернёт её заёмщику. В противном случае остаток задолженности ему придётся гасить вместе с процентами и неустойкой при задержке.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Заёмщик — сторона по кредитным отношениям, получающая кредит и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.
 

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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