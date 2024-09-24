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Сковородки с антипригарным покрытием нужно чистить только так: советы и нюансы

Как ухаживать за сковородой с антипригарным покрытием: полезные советы
Недвижимость

Как правильно чистить сковороду с антипригарным покрытием

Чтобы очистить сковороду с антипригарным покрытием, используйте небольшое количество геля для мытья посуды и мягкую губку. Аккуратно протрите поверхность посуды мягкой губкой и мыльной водой.

Как ухаживать за сковородой с антипригарным покрытием: полезные советы
Фото: openverse.org by aMichiganMom, CC BY 2.0

После мытья просушите посуду бумажным полотенцем или мягкой тканью. Если осталась прилипшая еда, наполните сковороду теплой водой и замочите на 30-60 минут.

Что нельзя делать со сковородой с антипригарным покрытием

Высокие температуры и агрессивные моющие средства могут повредить как антипригарную поверхность, так и внешнюю поверхность сковороды.

Никогда не ставьте горячую сковороду с антипригарным покрытием в воду. Это может повредить посуду. Поэтому, прежде чем приступить к очистке, дайте сковороде остыть после приготовления.

Также не стоит использовать жесткие губки, даже если пища пригорела. Вместо этого лучше замочить все пригоревшие остатки пищи в теплой мыльной воде.

При чистке сковороды с антипригарным покрытием не стоит использовать абразивные чистящие средства.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для приготовления (жарки, тушения и так далее), разогрева пищи и других целей.
 

Антипригарное покрытие — покрытие, предназначенное уменьшить прилипание к защищаемой им поверхности.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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