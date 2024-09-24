Риелтор рассказал, где находятся и сколько стоят три самых высоких квартиры в Москве

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов сообщил о трёх самых высоких квартирах в Москве.
По данным эксперта, самый высокий пентхаус находится в "Москва-Сити" на 85 этаже, его высота составляет 340 метров, а стоимость — 2,7 миллиарда рублей.
Второй по высоте пентхаус расположен в Пресненском районе на 75 этаже, его высота — 295 метров, а цена — около 2,1 миллиарда рублей.
Третья позиция принадлежит четырёхкомнатной двухуровневой квартире на 68 этаже жилого комплекса комфорт-класса в Печатниках, её высота — 225 метров, а стоимость — примерно 45 миллионов рублей, сообщает Газета.Ru.
"Тренд на высотное строительство связан, прежде всего, с растущей популярностью концепции "вертикального города", подразумевающей наличие всей необходимой инфраструктуры в шаговой доступности от квартиры", — отметила генеральный директор MR Group Мария Литинецкая.
Директор департамента продаж жилой недвижимости ГК "Сумма элементов" Светлана Бардина назвала такие квартиры "трофейной недвижимостью", ссылаясь на классификацию Международного совета по высотным зданиям и городской среде (CTBUH), согласно которой в мире существует всего 115 сверхвысоких зданий (более 300 метров в высоту), и только половина из них — жилые.
Пентха́ус (англ. penthouse) — технический чердак, позже помещение для жилья (квартира, особняк) на крыше небоскрёба или отделённая площадь на верхнем этаже здания. Пентхаус — отдельное жилье на верхнем этаже (или нескольких этажах) многоэтажного дома, который имеет собственную террасу.
Московский международный деловой центр «Москва-Сити» (ММДЦ «Москва-Сити») — развивающийся деловой район в Москве на Пресненской набережной. Является частью Пресненского района Центрального административного округа Москвы.
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