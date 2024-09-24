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Как превратить захламлённую ванную в стильное пространство: убираем ненужное и создаём уют

Простые способы организовать порядок и чистоту в ванной комнате
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Большинство людей сталкиваются с проблемой недостатка пространства в ванной комнате. Часто помещения оказываются небольшими, а это ограничивает возможности для хранения вещей и украшений. Чтобы сделать ванную более функциональной и привлекательной, важно избавиться от всего лишнего.

Простые способы организовать порядок и чистоту в ванной комнате
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Косметика

Множество баночек и тюбиков превращают ванную в беспорядочную полку. Специалисты по минимализму предлагают использовать многофункциональные средства, чтобы избежать накопления лишних предметов. Если вам сложно расстаться с разнообразием косметики, то хотя бы храните её вне поля зрения, когда не пользуетесь.

Средства для уборки

Швабры, вёдра и другие принадлежности для уборки не должны находиться на виду. Продумайте специальные места для их хранения, чтобы поддерживать чистоту не только в прямом смысле, но и визуально.

Лишние вещи

Полотенца для лица могут оставаться в ванной, но остальное — например, банные полотенца и халаты — лучше хранить в шкафу, чтобы не загромождать пространство.

Растения

Хотя некоторые дизайнеры советуют ставить в ванную комнату растения, устойчивые к влаге и тени, это решение подходит не всем. Часто такие элементы декора выглядят неуместно и странно.

Декор

Украшения для ванной требуют особого подхода. Во-первых, они должны быть защищены от влаги. Во-вторых, чрезмерное количество декоративных предметов может нарушить гармонию пространства. Ванная — это место для функциональности, а не художественных инсталляций.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Минимализм стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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