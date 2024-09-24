Специалисты предупреждают о новых схемах мошенничества в сфере ЖКХ: поддельные квитанции и услуги

Юристы предупреждают о распространении фальшивых квитанций ЖКХ

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мошенничество в сфере ЖКХ продолжает оставаться актуальной проблемой для многих собственников жилья. Часто преступники выдают себя за работников коммунальных служб, предлагая ненужные платные услуги, такие как проверка газовых плит или замена счётчиков.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Специалисты предупреждают: важно проявлять осторожность и тщательно проверять любую информацию перед принятием решений. Например, фальшивые квитанции на оплату ЖКХ могут выглядеть почти идентичными настоящим, и деньги, указанные в них, вместо управляющей компании поступают мошенникам. Юрист Константин Пахомов советует всегда перепроверять счета и тарифы, а при возникновении сомнений обращаться напрямую в управляющую компанию, сообщает РБК.

Ещё один распространённый вид обмана — угрозы отключения коммунальных услуг из-за якобы неоплаченных долгов. Советник адвокатского бюро Сусана Киракосян подчёркивает, что нельзя поддаваться панике, а лучше связаться с управляющей компанией и проверить наличие задолженности.

Лжепредложения по замене труб или батарей по "льготным" ценам также являются распространённой схемой. Юрист Сергей Сергеев рекомендует проверять все документы и удостоверяться, что услуги действительно предоставляются официально.

Особенное внимание следует уделять мошенничествам, связанным с поверкой или заменой счётчиков. Листовки с фальшивыми предупреждениями могут сбить с толку, но эксперты советуют проверять сроки поверки в официальных документах.

Нередко мошенники предлагают "ремонт по государственной программе". Юрист Екатерина Харченко напоминает, что таких программ попросту не существует, и если вас просят внести предоплату, это верный признак обмана. Главная рекомендация специалистов — всегда проверять информацию, не спешить с оплатой и не доверять незваным гостям.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее.



Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.