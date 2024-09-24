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Эффективный метод чистки пластиковых и алюминиевых жалюзи, который не требует снятия и специальных инструментов

Лёгкий способ очистить жалюзи без лишних усилий
1:19
Недвижимость

Если у вас дома есть жалюзи, то, вероятно, вы сталкивались с проблемой скопления пыли на них и сложностью их чистки. Это особенно актуально для жалюзи из пластика и алюминия, которые, несмотря на свою популярность, быстро покрываются грязью. Многие не знают, что очистить их можно легко, не снимая и не тратя много времени на процесс.

Лёгкий способ очистить жалюзи без лишних усилий
Фото: unsplash.com by Steinar Engeland, CC0

Секрет прост: нужно лишь приготовить эффективное моющее средство. Для этого потребуется 3 литра воды, в которую следует добавить 3 столовые ложки тёртого мыла, одну ложку средства для посуды и столько же геля для стирки. Желательно также использовать средство для мытья окон. После того как все компоненты будут смешаны, можно приступать к чистке.

Первым шагом будет протереть жалюзи сухой тряпкой, чтобы убрать верхний слой пыли. Затем следует нанести приготовленный раствор с помощью пульверизатора и оставить на несколько минут, но не допуская полного высыхания средства на поверхности. За это время грязь размокнет, и её станет намного легче удалить. Для этого используйте мягкую губку или тряпку.

После удаления основной грязи жалюзи нужно ещё раз пройти сухой тряпкой, чтобы убрать оставшиеся следы пыли и влаги.

Уточнения

Жалюзи́ (фр. jalousie — «ревность») — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей. 

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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