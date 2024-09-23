Интернет — больше не общее имущество, решило правительство

Юрист сообщила об исключении сетей связи из общего имущества жителей дома

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Правительство РФ исключило сети связи из состава общего имущества жильцов, сообщила юрист Ирина Сивакова.

Фото: mosreg.ru is licensed under public domain

Соответствующие поправки внесены в правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, пояснила она. Они обусловлены принятием Закона от 06.04.2024 № 67-ФЗ, предоставляющему операторам связи доступ к сетевому оборудованию на объектах общего имущества многоквартирного дома без взимания платы.

Соответственно, собственникам жилых помещений дома это имущество больше не принадлежит (постановление правительства РФ от 14.09.2024 № 1256).

Напомним, целью закона "об отмене телеком-рабства" заявлялась реализация права граждан на доступ к информации.

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