Интернет — больше не общее имущество, решило правительство

Правительство РФ исключило сети связи из состава общего имущества жильцов, сообщила юрист Ирина Сивакова.
Соответствующие поправки внесены в правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, пояснила она. Они обусловлены принятием Закона от 06.04.2024 № 67-ФЗ, предоставляющему операторам связи доступ к сетевому оборудованию на объектах общего имущества многоквартирного дома без взимания платы.
Соответственно, собственникам жилых помещений дома это имущество больше не принадлежит (постановление правительства РФ от 14.09.2024 № 1256).
Напомним, целью закона "об отмене телеком-рабства" заявлялась реализация права граждан на доступ к информации.
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