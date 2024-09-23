Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему плов может пригореть и как это исправить
Кинолог объясняет причины храпа у собак
Что добавить в картофельное пюре для улучшения вкуса
Эндокринолог: для ускорения метаболизма нужно нарастить мышечную массу
Тренер Лукинов рассказал, как правильно выполнять румынскую тягу со штангой
Что делать, чтобы волосы во время менопаузы не выпадали и оставались красивыми
Ольга Бузова ответила на предложение руки и сердца от казанского парашютиста
Водители стали массово избавляться от автомобилей после 80 000 км пробега
PRD: черные дыры на самом деле могут быть "замороженными звездами"

Интернет — больше не общее имущество, решило правительство

Юрист сообщила об исключении сетей связи из общего имущества жителей дома
0:55
Недвижимость

Правительство РФ исключило сети связи из состава общего имущества жильцов, сообщила юрист Ирина Сивакова.

Юрист сообщила об исключении сетей связи из общего имущества жителей дома
Фото: mosreg.ru is licensed under public domain

Соответствующие поправки внесены в правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, пояснила она. Они обусловлены принятием Закона от 06.04.2024 № 67-ФЗ, предоставляющему операторам связи доступ к сетевому оборудованию на объектах общего имущества многоквартирного дома без взимания платы.

Соответственно, собственникам жилых помещений дома это имущество больше не принадлежит (постановление правительства РФ от 14.09.2024 № 1256).

Напомним, целью закона "об отмене телеком-рабства" заявлялась реализация права граждан на доступ к информации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет ресторанных голубцов: простой трюк для сочности и мягкости

Добавив немного сала в фарш для голубцов, вы получите невероятно сочное блюдо, которое порадует всех за столом.

Как выбрать капусту для голубцов и добиться идеальной мягкости
Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения
Пять устаревших элементов в интерьере, от которых стоит избавиться, чтобы дом выглядел современно
Уход за яблонями и грушами: что сделать осенью для сладкого урожая
Виктор Добронравов сыграл неудобного человека Анжела Якубовская Неплохо быть женой Наполеона, даже в роли его вдовы Сергей Лебедев Бушмены увидели динозавров прежде европейцев Игорь Буккер
Основные признаки проблем с маслом в коробке передач, которые нельзя игнорировать
Качество материалов и шума: что важно знать о китайских шинах
Как устранить коррозию на авто без визита в сервис
Как устранить коррозию на авто без визита в сервис
Последние материалы
Легкий рецепт сырников с манкой: пошаговые инструкции
Адвокат объяснил, какое наказание ждёт вандала, устроившего погром на могиле Маслякова
Терапевт: низкое давление может говорить о болезнях щитовидной железы
Волочкова признала свои ошибки перед дочкой: жаль, что нельзя ничего изменить
Развитые цивилизации перегреют свои планеты в течение 1000 лет
Как чай мешает усвоению питательных веществ
В Мюнхене стартовал 189-й по счёту пивной фестиваль Oktoberfest
Юрий Лоза высказался в защиту теории Чарльза Дарвина
Забота о коже начинается с вашего дома: что нужно изменить
7 примеров, как водители убивают двигатель, меняя моторное масло
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.