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Новосёлы пожаловались на гробящий здоровье шум соседского ремонта

У 53% жильцов новостроек ухудшилось самочувствие после переезда
1:18
Недвижимость

У 53% жильцов новостроек ухудшилось самочувствие после переезда, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование Центра медицины сна Университетской клиники МГУ им. Ломоносова и ассоциации экспертов в области звукоизоляции "Росизол".

У 53% жильцов новостроек ухудшилось самочувствие после переезда
Фото: Подслушано | Самара is licensed under public domain

По итогам опроса 1500 человек старше 18 лет, после новоселья:

  • 23% из них стали более раздражительными,
  • 11% начали страдать бессонницей,
  • у 8% появились головные боли,
  • 8% пожаловались на утомляемость и снижение работоспособности,
  • 3% респондентов стали чаще сниться кошмары.

Причина — плохая звукоизоляция современных квартир.

  • 22% участников опроса назвали источником самого беспокоящего шума соседский ремонт,
  • 15% пожаловались на детские крики и плач,
  • 18% злятся на чужие разговоры, громкую музыку, звук телевизора и шумные компании, а также игру на музыкальных инструментах и лай собак.
  • Уличный шум беспокоит только 5% респондентов,
  • 40% сообщили, что их ничего не тревожит.

Ранее дизайнер интерьера Юлия Быкова объяснила, почему улучшение звукоизоляции в квартире практически невозможно.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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