Новосёлы пожаловались на гробящий здоровье шум соседского ремонта

У 53% жильцов новостроек ухудшилось самочувствие после переезда, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование Центра медицины сна Университетской клиники МГУ им. Ломоносова и ассоциации экспертов в области звукоизоляции "Росизол".
По итогам опроса 1500 человек старше 18 лет, после новоселья:
Причина — плохая звукоизоляция современных квартир.
Ранее дизайнер интерьера Юлия Быкова объяснила, почему улучшение звукоизоляции в квартире практически невозможно.
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