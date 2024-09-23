Новосёлы пожаловались на гробящий здоровье шум соседского ремонта

У 53% жильцов новостроек ухудшилось самочувствие после переезда

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

У 53% жильцов новостроек ухудшилось самочувствие после переезда, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование Центра медицины сна Университетской клиники МГУ им. Ломоносова и ассоциации экспертов в области звукоизоляции "Росизол".

Фото: Подслушано | Самара is licensed under public domain

По итогам опроса 1500 человек старше 18 лет, после новоселья:

23% из них стали более раздражительными,

11% начали страдать бессонницей,

у 8% появились головные боли,

8% пожаловались на утомляемость и снижение работоспособности,

3% респондентов стали чаще сниться кошмары.

Причина — плохая звукоизоляция современных квартир.

22% участников опроса назвали источником самого беспокоящего шума соседский ремонт,

15% пожаловались на детские крики и плач,

18% злятся на чужие разговоры, громкую музыку, звук телевизора и шумные компании, а также игру на музыкальных инструментах и лай собак.

Уличный шум беспокоит только 5% респондентов,

40% сообщили, что их ничего не тревожит.

Ранее дизайнер интерьера Юлия Быкова объяснила, почему улучшение звукоизоляции в квартире практически невозможно.

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