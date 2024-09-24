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Простые и доступные способы ухода за пластиковыми подоконниками: как вернуть чистоту и блеск

Названы способы ухода за пластиковыми подоконниками в домашних условиях
1:26
Недвижимость

Во многих современных домах установлены белые пластиковые подоконники, которые, как правило, выглядят стильно и подходят к любому интерьеру. Однако не все хозяйки знают, что такие подоконники требуют регулярного ухода, иначе они могут быстро потерять свой первоначальный блеск. Если за ними не ухаживать, пластик со временем покрывается грязью, желтеет и теряет свою привлекательность.

Названы способы ухода за пластиковыми подоконниками в домашних условиях
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что делать, если подоконник уже загрязнён и выглядит тусклым? К счастью, есть несколько эффективных способов вернуть ему первоначальную белизну и чистоту.

Один из самых простых методов — использование хозяйственного мыла. Вместо того чтобы просто нанести его на поверхность и быстро смыть, попробуйте другой способ. Нанесите жидкое средство на подоконник, затем покройте его пищевой плёнкой и оставьте на два часа. Это время позволит мылу глубже проникнуть в загрязнения, и даже самый запущенный подоконник снова станет белоснежным.

Ещё одно эффективное средство — отбеливатель. Его можно использовать, если подоконник сильно загрязнён и пожелтел. Для этого разведите отбеливатель с водой в соотношении 1:1, обработайте поверхность и оставьте на час. После этого удалите средство и тщательно протрите подоконник — он снова будет как новый.

Уточнения

Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой).

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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