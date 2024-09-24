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Секреты ухода за холодильником: как сохранить свежесть продуктов и устранить неприятные запахи с помощью простых средств

Как легко избавиться от запахов в холодильнике: проверенные методы
1:44
Недвижимость

Холодильник — это необходимый бытовой прибор на кухне, который помогает поддерживать продукты свежими. Однако иногда в нём могут возникать неприятные запахи, что не только портит настроение, но и может привести к быстрой порче продуктов. Решение этой проблемы — регулярная чистка и правильное хранение продуктов.

Как легко избавиться от запахов в холодильнике: проверенные методы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первое, что необходимо делать для борьбы с запахом, — это регулярно очищать холодильник, хотя бы раз в месяц. В процессе чистки все продукты нужно вынуть, проверить их на сроки годности и выбросить испорченное.

Для мытья внутренних поверхностей холодильника отлично подойдёт раствор из тёплой воды с мягким моющим средством. Важно обработать все поверхности, включая полки, ящики и дверцы. Для дополнительного удаления запахов можно использовать раствор уксуса или соды, которые эффективно нейтрализуют запахи.

После чистки важно не только тщательно промыть и высушить холодильник, но и разместить внутри нейтрализаторы запаха. Хорошо подходят открытые коробки с содой, активированный уголь, обладающий пористой структурой, или натуральные средства, такие как кожура лимона или апельсина.

Также большое значение имеет правильное хранение продуктов. Использование герметичных контейнеров для хранения продуктов помогает избежать распространения запахов. Мясо, рыбу и молочные продукты следует держать отдельно, чтобы их запахи не смешивались.

Овощи и фрукты желательно хранить в специальных контейнерах, которые препятствуют выделению этилена и предотвращают воздействие на другие продукты.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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