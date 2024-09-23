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Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные

Сантехник-профессионал сравнил чугунные и биметаллические батареи
3:20
Недвижимость

Чугунные батареи могут нас всех пережить, следует из очередного видео с канала "Технотерм" на платформе "Дзен". Автор ролика, сантехник-профессионал по имени Андрей, откликнулся на многочисленные просьбы подписчиков оценить достоинства и недостатки чугунных радиаторов.

Сантехник-профессионал сравнил чугунные и биметаллические батареи
Фото: Unsplash by Dominik Kuhn, CC0

Он начал с личного опыта. В его родительском доме до сих пор работают старые чугунные батареи. "За всю практику мы поменяли всего одну батарею на кухне. Там потёк стык — не сама батарея потекла, а именно стык. Остальные батареи живее всех живых. Дом 1976 года постройки, скоро этому дому уже будет юбилей 50 лет, и батареям хоть бы хны, их периодически красят, потому что они покрываются пылью, грязью, грязь эта въедается, а в остальном ходят, ходят себе и ходят", — рассказал блогер.

Однако рекомендовать к покупке и установке чугунные радиаторы он не стал бы.

Цена

Чугунные радиаторы примерно в 1,5 раза дороже биметаллических. "Чугунная батарея стоит гораздо дороже, при этом по качеству всё равно будет отличаться от той, что производилась при Союзе. Все ваши современные а-ля дизайнерские батареи, которые якобы российские, большинство этих батарей производится в Китае, они тоже далеко не идеальны и, я вам так скажу, текут они абсолютно так же одинаково, как и текут биметаллические батареи, и любые другие", — предупредил Андрей.

Теплотехнические характеристики

"Есть такое понятие, как тепловой поток. Эта характеристика записывается в паспорте батареи. Для клиентов мы говорим: вот, смотрите, это максимальный показатель теплоотдачи при замеряемой температуре. Если возьмём хорошую чугунную батарею, секцию, и возьмем хорошую секцию биметаллической батареи, при аналогичных составляющих чугунная батарея будет иметь теплоотдачу 130-140 ватт, биметаллическая — уже 170-190 ватт. Хотя это зависит от многих факторов: количество рёбер, качество сплава, вес батареи и т. д.", — отметил автор ролика.

Инерционность

Это, по мнению специалиста, скорее негативный фактор — потому что чугун с плохой теплоотдачей очень долго нагревается и очень долго остывает.

Прочность

Примерно такая же, как у современных биметаллических радиаторов. "Но даже если предположить, что чугун более прочный, более надёжный, то при стоимости в полтора раза выше смысла в покупке чугуна нет никакого — вы переплачиваете деньги в длительной перспективе. То есть даже если чугун проходит 50 лет, а биметалл — 30 лет, то вы можете купить условно два биметалла за один чугун", — пояснил эксперт.

Подытоживая, он посоветовал менять чугунные радиаторы на биметаллические только в случае поломки. "Если вас всё устраивает, нет никакого смысла менять. Если же вы с нуля подбираете прибор отопления, рассматриваете сегодня чугун, переплачивать за него — это архаизм", — заключил он.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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