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Покупателям новостроек в Москве застройщики начали предлагать хорошие скидки

TYMY: застройщики начали предлагать покупателям скидки за жильё в московских новостройках
1:45
Недвижимость

В сегменте новостроек как в столице, так и в области наблюдается тенденция к уменьшению площадей приобретаемого жилья и снижению средней стоимости квадратного метра. Об этом сообщила представитель отдела по работе с новостройками компании TYMY.

TYMY: застройщики начали предлагать покупателям скидки за жильё в московских новостройках
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Аналитики отмечают, что за период с июля по август площадь квартир, участвующих в сделках, сократилась на 3,93% по сравнению с майско-июньским периодом. Средняя площадь приобретаемого жилья уменьшилась с 48,4 квадратных метров до 46,5 квадратных метров. Параллельно с этим средняя стоимость квадратного метра в реальных сделках снизилась на 8,4% — с 239 тысяч до 219 тысяч рублей.

Руководитель отдела по работе с новостройками TYMY Александр Перевозников отмечает, что застройщики начали предлагать покупателям значительные скидки.

"Во-первых, после существенного провала спроса в июле застройщики стали предлагать существенные скидки, от 8 до 20%", — сказал Перевозников, слова которого приводит Газета.Ru.

Средняя сумма сделки на рынке новостроек Москвы и области также уменьшилась на 11% — с 11,5 миллиона рублей в майско-июньском периоде до 10,2 миллиона рублей в июльско-августовском периоде.

Перевозников подчеркнул, что застройщики пересмотрели свои концепции проектов, стараясь делать их стоимость меньше для покупателей. Например, предлагается больше вариантов квартир без отделки, которые стоят дешевле.

Уточнения

Деве́лопмент (также деве́лопмент недви́жимости, деве́лопинг; от англ. real estate development «совершенствование, развитие недвижимости») — предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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