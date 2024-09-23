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Как зеркало влияет на освещение и стиль в доме: практические советы по выбору и установке

Дизайнеры рассказали, как выбрать зеркало для ванной и прихожей
1:31
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Зеркала в ванной комнате и прихожей давно стали неотъемлемой частью интерьера, но их выбор зачастую связан не столько с эстетикой, сколько с функциональностью. Для того чтобы зеркала выполняли свою основную задачу — качественно отображали ваше отражение, важно следовать рекомендациям дизайнеров.

Дизайнеры рассказали, как выбрать зеркало для ванной и прихожей
Фото: Pexels by Curtis Adams, CC0

В ванной комнате зеркало должно совпадать по ширине с тумбочкой, на которой оно будет располагаться. В прихожей же зеркало следует выбирать по росту самого высокого члена семьи, чтобы его отражение было видно полностью. Эти два помещения нередко страдают от недостатка естественного освещения, поэтому стоит рассмотреть вариант зеркал с подсветкой — это практичное и стильное решение.

Дизайнеры также рекомендуют обратить внимание на мелкие, но важные детали, такие как сложность установки зеркала и необходимость дополнительных крепёжных элементов. Кроме того, стоит помнить, что классические зеркала с простыми формами обычно смотрятся выигрышнее. Большое количество зеркальных поверхностей может казаться удачным ходом, однако нужно соблюдать баланс.

Независимо от внешнего вида, ключевым критерием выбора зеркала всегда остаётся его качество. Отражение должно быть чётким и без искажений. Никакая красивая рама или необычная форма не спасут плохое зеркало, если оно не выполняет свою основную функцию.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). 

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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