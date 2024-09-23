Важные советы для хозяек: как распределить уборку по комнатам и сохранять чистоту в доме

Эксперты и опытные хозяйки выделяют несколько простых правил, которые помогают поддерживать дом в порядке.
Во-первых, зоны с активным движением, такие как прихожая или гостиная, нужно пылесосить хотя бы раз в неделю. Если в доме есть домашние животные, уборку стоит проводить дважды в неделю, чтобы справиться с шерстью и пылью. Комнаты, которые используются редко, например, гостиные или кладовые, можно пылесосить реже — раз в две недели.
Что касается мытья полов, правила аналогичны — полы в местах активного движения необходимо мыть раз в неделю, а в реже используемых комнатах можно обойтись уборкой раз в две недели.
Важно помнить, что сухая уборка также играет значительную роль: пыль с поверхностей нужно вытирать регулярно, чтобы дом выглядел по-настоящему чистым.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.