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Эффективные советы по уходу за ламинатом: как избавиться от разводов и пятен навсегда

Ламинат без пятен и разводов: как добиться идеальной чистоты
1:51
Недвижимость

Ламинат — одно из самых популярных напольных покрытий, поскольку сочетает в себе эстетику и доступность. Он визуально выглядит благороднее линолеума, но при этом существенно дешевле паркета, что делает его привлекательным для использования в квартирах. Однако, чтобы ламинат сохранял свой презентабельный вид и прослужил долго, необходим правильный уход. Особенно важен процесс уборки, ведь нередко именно небрежная очистка приводит к появлению разводов и снижению блеска.

Ламинат без пятен и разводов: как добиться идеальной чистоты
Фото: commons.wikimedia.org by Breather, CC0

Первый шаг — это всегда сухая уборка. Перед тем как начать мыть полы, нужно тщательно пройтись веником или пылесосом. Только после этого можно переходить к влажной уборке.

Важно помнить, что для уборки лучше открывать окна, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха и минимизировать риск появления разводов. Температура воды тоже имеет значение: холодную воду использовать не стоит. Оптимально использовать тёплую воду с температурой не ниже сорока градусов.

Часто люди используют промышленные чистящие средства, но именно они могут стать причиной пятен и разводов на поверхности ламината. Альтернативой может стать раствор уксуса, который эффективно убивает микробы, очищает поверхность и придаёт ей приятный блеск. Достаточно взять одну часть уксуса и развести его в двадцати частях воды.

Не забывайте и про последний штрих — после того, как вы вымыли ламинат, важно пройтись по нему сухой тряпкой, чтобы удалить остатки влаги. Это предотвратит появление разводов и сохранит поверхность в идеальном состоянии.

Следуя этим рекомендациям, ваш ламинат всегда будет выглядеть как новый, а проблема разводов останется в прошлом.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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