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Лайфхаки, как быстро высушить мокрую обувь

Как правильно сушить мокрую обувь
1:19
Недвижимость

Удалите лишнюю воду

Если ваша обувь промокла, начните с встряхивания, чтобы удалить как можно больше воды. Вы также можете использовать сухое полотенце, чтобы аккуратно вытереть насухо.

Как правильно сушить мокрую обувь
Фото: flickr.com by Дэн Фой, CC BY 2.0

Уберите стельки

Выньте стельки, если они съемные. Это позволяет воздуху проникать во все части обуви.

Набивка газетами или бумажными полотенцами

Скомкайте газеты или бумажные полотенца и засуньте их внутрь обуви. Эти материалы отлично впитывают влагу. Меняйте их каждые несколько часов, пока обувь не высохнет.

Поместите в хорошо проветриваемое помещение

Положите обувь в место с хорошей циркуляцией воздуха. Это может быть возле открытого окна или под вентилятором. Избегайте закрытых помещений, так как они могут задерживать влагу.

Избегайте прямого нагрева

Никогда не используйте прямые источники тепла, такие как фен или обогреватели. Высокая температура может повредить материал обуви и повлиять на ее структуру.

Солнечный свет

Если выдался солнечный день, вы можете поставить обувь на улицу. Тем не менее избегайте длительного воздействия, так как солнце может привести к выцветанию и повлиять на определенные материалы.

 

Уточнения

Обувь — элемент одежды.

Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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