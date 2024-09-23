Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора

Хозяйки назвали эффективное средство для удаления загрязнений в унитазе

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже при регулярной уборке в ванной комнате, водопроводная вода со временем оставляет следы, такие как известковый налёт и мочевой камень на стенках унитаза. Эти отложения не только портят внешний вид санузла, но и могут стать причиной неприятного запаха. Однако существует простой и доступный способ справиться с этой проблемой, не прибегая к дорогим химическим средствам.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Первый шаг — освободить чашу унитаза от воды. Это можно сделать либо с помощью пластиковой бутылки, которой вычерпывается вода, либо при помощи вантуза, которым вода проталкивается в канализацию. После того, как вы освободите чашу унитаза, можно приступать к приготовлению раствора, который справится с загрязнениями.

Для его приготовления вам понадобятся 2 литра воды, 50 мл нашатырного спирта и 100 мл перекиси водорода. Важно помнить, что работать с этими веществами нужно в проветриваемом помещении и обязательно в латексных перчатках, чтобы избежать раздражения кожи и вдыхания паров.

Когда раствор будет готов, нанесите его на стенки унитаза при помощи туалетного ёршика. Оставьте средство действовать на несколько часов, лучше всего на ночь. За это время раствор эффективно разрушит известковый налёт и мочевой камень. Вытяжка или открытое окно помогут избежать скопления неприятных запахов в помещении.

Уже к утру унитаз будет выглядеть чистым и свежим, а неприятные запахи останутся в прошлом. Такой метод подходит для тех, кто хочет поддерживать чистоту в санузле без лишних затрат и усилий.

Уточнения

Санузел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур.



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