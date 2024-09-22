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Простые, но важные привычки, которые помогут поддерживать порядок и избавят от хлама в доме

Как избавиться от хлама и организовать пространство в доме
1:26
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Иногда домохозяйки стараются уделять максимум времени и усилий на поддержание порядка, но результат все равно оставляет желать лучшего. Причиной может быть неправильная организация пространства. Рассмотрим три распространённые ошибки, которые мешают достичь идеального порядка.

Как избавиться от хлама и организовать пространство в доме
Фото: Unsplash by Mark Solarski, PDM

Первая ошибка — хаос в шкафах

Пытаясь спрятать как можно больше вещей в шкафу, вы создаете дополнительный беспорядок. Вещи трудно найти, а сам шкаф перестаёт быть функциональным. Вместо этого стоит использовать органайзеры и специальные системы хранения.

Вторая ошибка — покупка ненужных вещей

Прежде чем купить что-то новое, убедитесь, что для этого есть место. Излишки предметов не только захламляют пространство, но и добавляют хаоса в вашу жизнь. Важно регулярно избавляться от вещей, которые больше не приносят пользы. То, что ещё может быть полезным, можно отдать тем, кто в них нуждается, а всё остальное — выбросить или отправить на хранение.

Третья ошибка — неубранная постель

Заправлять постель — это не просто привычка, это важный элемент общей организации пространства. Даже если спальня скрыта от посторонних глаз, неаккуратная кровать создаёт ощущение беспорядка. Сделайте это своей утренней рутиной, и ваш дом начнёт выглядеть гораздо более ухоженным.

Уточнения

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.

Крова́ть — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа.

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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