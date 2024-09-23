Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мировые цены на нефть растут из-за снижения ставки ФРС США
Как накачать большие руки
Ветеринар Шмидт: когда кошке лучше спать не с вами
Почему скрипят дворники и как это исправить
Это очень редкое явление: в Прикамье собирают урожай земляники
Функциональное значение прорезей на листьях монстеры
Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Школу Загитовой построят на месте, где сейчас нет никаких сооружений
Учёные нашли крупнейшего нефритового дракона в Китае

Восстановление деревянных полов: что нужно делать

Уход за повреждённым паркетом: важное
0:48
Недвижимость » Ремонт

Повреждения деревянных полов могут быть вызваны разными факторами: от воды до износа с возрастом. Чтобы вернуть паркету его прежний вид, важно понимать причины повреждений и выбирать правильные методы восстановления.

Уход за повреждённым паркетом: важное
Фото: commons.wikimedia. org by Perry Beall, CC BY-SA 4.0

Например, влага способна проникнуть даже через хороший защитный слой, вызывая коробление и обесцвечивание. Окисление древесины также неизбежно с возрастом,  это естественный процесс. Износ при интенсивном использовании может привести к царапинам и потерям блеска.

Чтобы эффективно бороться с этими проблемами, важно регулярно проводить оценку состояния пола и своевременно принимать меры по его уходу. Шлифовка и перекраска могут стать отличным решением для восстановления деревянных полов.

Уточнения

Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
В США оценили мощь новой баллистической ракеты КНДР
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Виктор Добронравов сыграл неудобного человека Анжела Якубовская Неплохо быть женой Наполеона, даже в роли его вдовы Сергей Лебедев Бушмены увидели динозавров прежде европейцев Игорь Буккер
Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана
Что нужно знать туристам о типичных схемах обмана в Турции, чтобы избежать лишних расходов
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Последние материалы
Ветеринар Шмидт: когда кошке лучше спать не с вами
Почему скрипят дворники и как это исправить
Это очень редкое явление: в Прикамье собирают урожай земляники
Функциональное значение прорезей на листьях монстеры
Уход за повреждённым паркетом: важное
Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Школу Загитовой построят на месте, где сейчас нет никаких сооружений
Учёные нашли крупнейшего нефритового дракона в Китае
Лэнс Беннер: что особенного в мини-луне 2024 PT5
Золото бьёт новые рекорды: цена достигла исторического максимума
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.