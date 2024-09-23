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Инвестируй с умом: 3 проверенных стратегий заработка на недвижимости

Как заработать на недвижимости: основные способы
1:10
Недвижимость

Заработок на недвижимости — это один из самых популярных способов инвестирования, который может приносить стабильный доход. 

Как заработать на недвижимости: основные способы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Покупка и сдача в аренду. Самый распространённый способ заработать на недвижимости — покупка жилья с последующей сдачей в аренду. Этот метод приносит регулярный доход в виде арендных платежей. Важно учитывать местоположение объекта, спрос на жилье и его состояние.

Перепродажа после ремонта. Покупка объектов недвижимости, требующих ремонта, с целью их последующей продажи по более высокой цене — популярная стратегия. Вложив деньги в ремонт и благоустройство, можно существенно увеличить стоимость объекта и заработать на разнице.

Инвестиции в коммерческую недвижимость. Коммерческая недвижимость, такая как офисы или торговые площади, может приносить более высокие доходы по сравнению с жилой недвижимостью. При этом часто требуется большее первоначальное вложение, но арендаторы таких объектов обычно заключают долгосрочные контракты, что обеспечивает стабильный доход.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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