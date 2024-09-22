Россияне начали активно покупать квартиры в новостройках в рамках обновлённой IT-ипотеки

"Мармакс": спрос на обновлённую IT-ипотеку вырос в России на 50%

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Интерес россиян к обновлённой IT-ипотеке резко возрос за последние два месяца, согласно данным девелоперской компании "Мармакс".

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

В некоторых регионах страны спрос на жильё по этой программе составляет до 30% от общего числа заявок, как отмечают эксперты, которых цитирует Газета.Ru.

"Начало делового сезона спровоцировало рост покупательской активности, в том числе и в рамках обновленной IT-ипотеки", — сообщили представители "Мармакса".

Летом правительство России продлило популярную IT-ипотеку до 2030 года, внеся некоторые изменения в программу. Например, теперь недвижимость нельзя приобретать в Москве и Санкт-Петербурге, а максимальная сумма кредита увеличена до 9 миллионов рублей.

Однако у российских банков заканчиваются средства для выдачи семейной ипотеки, и эксперты прогнозируют, что выдача кредитов по этой программе может прекратиться до конца 2024 года.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.





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