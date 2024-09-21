Смеситель будет блестеть, как новый: вот что нужно сделать

Регулярно протирайте краны мягкой тканью или губкой. Это помогает предотвратить образование пятен воды.
Смешайте небольшое количество мягкого средства для мытья посуды с теплой водой. Опустите в раствор тряпочку и протрите кран. Это помогает удалить жир и грязь.
Держитесь подальше от грубых или абразивных чистящих средств, так как они могут поцарапать поверхность смесителя. Придерживайтесь щадящих чистящих растворов.
Для трудновыводимых пятен или разводов разрежьте лимон пополам или используйте уксус.
Вотрите его в пятна и оставьте на несколько минут, прежде чем вытереть. Это хорошо работает для пятен от жесткой воды.
Используйте старую зубную щетку для очистки труднодоступных мест и вокруг основания крана. Это помогает попасть в эти ограниченные пространства.
После использования раковины уделите время тому, чтобы вытереть кран полотенцем. Это предотвращает образование пятен от воды.
При уборке используйте мягкие материалы, такие как салфетки из микрофибры. Избегайте грубых материалов, которые могут поцарапать или повредить смеситель.
Аэратор — это небольшая деталь в конце крана. Откручивайте его и регулярно очищайте, чтобы поддерживать хороший поток воды.
Смеси́тель — сантехнический прибор, позволяющий регулировать поток воды и получать воду требуемой температуры при смешивании горячей и холодной воды.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
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