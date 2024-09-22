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Пять устаревших элементов в интерьере, от которых стоит избавиться, чтобы дом выглядел современно

Эксперты назвали тренды в интерьере, которые больше не актуальны
1:36
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Многие профессиональные дизайнеры всегда обращают внимание своих клиентов на риск излишне смелых модных решений, так как тренды в мире интерьера сменяются с невероятной скоростью. То, что сегодня может казаться стильным и свежим, уже завтра рискует выглядеть устаревшим и безвкусным.

Эксперты назвали тренды в интерьере, которые больше не актуальны
Фото: Unsplash by Dan Gold, PDM

Поэтому специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность. Вот несколько элементов, от которых лучше отказаться, если вы стремитесь к современному интерьеру.

Обои с рисунком

В наши дни популярны гладкие стены в нейтральных оттенках. Если хотите добавить рисунок, лучше сделать акцент на одной стене или в определённой зоне, а не использовать его повсеместно.

Гипсокартонные панели

Ранее их часто применяли для бюджетного выравнивания стен и создания интересных панелей. Сегодня такие решения выглядят устаревшими, и от них лучше отказаться.

Фотопечать

Независимо от того, где в доме используется фотопечать — она давно утратила свою привлекательность и теперь воспринимается как старомодная деталь.

Плитка с рисунком

Как и в случае с обоями, предпочтение отдаётся нейтральным цветам и простым формам без сложных узоров и рисунков.

Навесной/натяжной потолок

Когда-то этот вариант завоевал сердца многих из-за своей доступности и простоты. Но сегодня самый стильный выбор — это ровный белый потолок без лишних декоративных элементов.

Уточнения

Фотообо́и — обои с нанесённым на них изображением. 

Натяжно́й потоло́к — конструкция из полотнища, закреплённая на металлическом (алюминиевом) или пластиковом профиле (багете) под основным потолком.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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