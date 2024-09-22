Как устранить запах в холодильнике без химии: проверенные решения с натуральными средствами

Хозяйки назвали эффективные средства для борьбы с запахами в холодильнике

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы эффективно избавиться от неприятных запахов в холодильнике, недостаточно просто выбросить испорченные продукты и помыть полки. Важно использовать специальные средства, которые помогут усилить эффект очистки и надолго избавиться от запахов. Рассмотрим несколько простых, но действенных методов.

Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, CC BY-SA 3.0

Уксус и вода

Когда вы отключите холодильник, протрите его стенки и полки раствором уксуса с водой. Это средство не только устранит запах, но и дезинфицирует поверхности, растворяя загрязнения.

Сода и вода

Если у вас нет уксуса, замените его содой. Этот способ также отлично справится с задачей дезинфекции. После обработки желательно оставить холодильник открытым до полного высыхания.

Лимон

Если нет возможности отключить холодильник, воспользуйтесь лимоном. Половину фрукта нужно использовать для обработки полок. После этого протрите поверхности сухой мягкой тканью.

Активированный уголь

Эффективное средство для устранения запахов — активированный уголь. Его нужно растолочь, высыпать в чашку и поставить в холодильник на пару дней. Он впитает все неприятные запахи. После этого уголь следует заменить новым.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.



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